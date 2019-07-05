Москва, , 14:44 — REGNUM

В Москве задержаны шесть силовиков. Задержания проводились накануне, 4 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

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Уточняется, что среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы специального назначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ. Также в деле фигурирует сотрудник Академии ФСБ.

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Сотрудников ФСБ подозревают в крупном хищении в банке. Сумма похищенного, озвученная собеседниками издания, разнится: один называет 140 млн рублей, другой — 170 млн рублей. Предполагается, что средства финансовой организации были похищены в результате инсценировки обыска, который проводилась в банке по поддельному постановлению.

В настоящее время в Центре специального назначения ФСБ проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года управлением собственной безопасности ФСБ России был задержан начальник отдела одного из подразделений ведомства полковник Кирилл Черкалин. Полковник подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с ним задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам.

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