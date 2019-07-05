Лондон, , 16:16 — REGNUM

40-летняя гражданка Швеции была задержана в британском аэропорту Гатвик по подозрению в терроризме. Об этом сообщает в пятницу, 5 июля, агентство Reuters со ссылкой на заявление сотрудников контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

«Пока проводится расследование, она (подозреваемая) будет находиться под стражей», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что прибывшая из Италии женщина была задержана в британском аэропорту 4 июля по подозрению в подготовке терактов, а также в подстрекательстве к совершению их.

Другие подробности пока не приводятся.