Берлин, , 14:41 — REGNUM

5 июля судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea-Eye под названием Alan Kurdi приняло на борт 65 мигрантов в Средиземном море, передает канал n-tv.

Как сообщили представители Sea-Eye, люди были спасены из резиновой лодки в международных водах неподалеку от побережья Ливии. С момента ее отплытия прошло более 12 часов. На ее борту находилось лишь 10 литров питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне другая немецкая НПО в течение почти трех недель пыталась высадить 53 мигранта в итальянском порту на острове Лампедуза. При заходе в порт вопреки запрету властей капитан судна была арестована, но затем освобождена по решению суда. Напомним, власти Италии запретили высадку мигрантов с судов НПО в июне 2018 года.

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