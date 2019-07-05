Линди, Танзания, , 14:17 — REGNUM

Четыре человека погибли на месте, еще шестеро получили серьезные ранения в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в округе Линди на юго-востоке Танзании, передает газета Nipashe.

По информации издания, авария произошла 2 июля в восемь часов вечера по местному времени на трассе Кибити-Линди в районе деревни Мто Мкаву.

В интервью журналистам пострадавшие Юсуф Чапучапу, Селеман Сабини и Шуфаа Матола рассказали, что на пути к Линди их микроавтобус марки «Тойота» врезался в грузовик компании по производству цемента «Dangote», который был припаркован на обочине. В этот момент водитель грузовика осматривал транспортное средство на наличие поломки. Выжившие сообщили, что причиной аварии стало превышение скорости водителем «Тойоты» Мохамедом Макаме.