Курган, , 14:17 — REGNUM

В Кургане местному жителю предъявлено обвинение в 30 случаях мошенничества. Сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 500 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Мошенничество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что 33-летний курганец звонил на абонентские номера, принадлежавшие жителям Ленинградской, Тверской и Новосибирской областей, и представлялся сотрудником технического отдела оператора сотовой связи. Сообщая, что оператор переходит на новое оборудование и якобы абонентские номера граждан находятся под угрозой блокирования, он предлагал «перевод на новое оборудование» в «ручном режиме».

Потерпевшие выполняли ряд действий, в результате которых их денежные средства из мобильных банков переходили на абонентские номера злоумышленника. В рамках уголовного дела потерпевшим признан 31 человек.

Расследование уголовного дела окончено. Мужчина обвиняется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).