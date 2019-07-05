Иркутск, , 14:02 — REGNUM

Только после мощнейшего наводнения, от которого пострадали более 100 населённых пунктов и более 32 тысяч человек, власти Приангарья поставили вопрос об автоматизации гидрологических постов и увеличении их количества. И это при том, что доподлинно известно: именно проблемы с точными паводковыми прогнозами усугубили последствия потопа, который ровно год назад пережило Забайкалье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Левченко». Правительство Иркутской области «С обращением автоматизировать гидрологические посты на реках Иркутской области и увеличить их количество Правительство Приангарья готово обратиться к Правительственной комиссии по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил губернатор».

Напомним, по многочисленным свидетельствам очевидцев в Тулуне и официальным сообщениям областной прокуратуры, выяснилось, что далеко не все главы муниципалитетов должным образом информировали население о постигшей опасности. Сами главы, в свою очередь, говорят, что не располагали данными о том, что уровень воды в реках поднимется настолько высоко.

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По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Приангарье действует 134 речных гидрологических поста и 43 озёрных. Поясняя, почему не было своевременно предоставлено точного прогноза по паводковой обстановке, начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров отметил:

« Необходимо учитывать суровый климат нашего региона, сложные условия прохождения весеннего половодья и вскрытия рек, которые сопровождаются мощным ледоходом, что не всегда позволяет обеспечить беспрерывную работу и сохранность оборудования. Также не во всех пунктах имеется устойчивое электроснабжение и связь, что является обязательным условием для бесперебойной работы автоматического оборудования».

По его оценке, для повышения качества исходных данных необходима модернизация, в том числе автоматизация и увеличение плотности пунктов гидрологических наблюдений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло из-за продолжительных сильных дождей. Реки Ия, Бирюса, Уда, Ока вышли из берегов и подтопили 103 населённых пункта, 10 тысяч жилых домов, в которых проживает 32 тысячи человек. Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера.