Иркутск, 5 июля 2019, 14:02 — REGNUM

Только после мощнейшего наводнения, от которого пострадали более 100 населённых пунктов и более 32 тысяч человек, власти Приангарья поставили вопрос об автоматизации гидрологических постов и увеличении их количества. И это при том, что доподлинно известно: именно проблемы с точными паводковыми прогнозами усугубили последствия потопа, который ровно год назад пережило Забайкалье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С обращением автоматизировать гидрологические посты на реках Иркутской области и увеличить их количество Правительство Приангарья готово обратиться к Правительственной комиссии по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил губернатор Сергей Левченко».
Правительство Иркутской области

Напомним, по многочисленным свидетельствам очевидцев в Тулуне и официальным сообщениям областной прокуратуры, выяснилось, что далеко не все главы муниципалитетов должным образом информировали население о постигшей опасности. Сами главы, в свою очередь, говорят, что не располагали данными о том, что уровень воды в реках поднимется настолько высоко.

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По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Приангарье действует 134 речных гидрологических поста и 43 озёрных. Поясняя, почему не было своевременно предоставлено точного прогноза по паводковой обстановке, начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров отметил:

«Необходимо учитывать суровый климат нашего региона, сложные условия прохождения весеннего половодья и вскрытия рек, которые сопровождаются мощным ледоходом, что не всегда позволяет обеспечить беспрерывную работу и сохранность оборудования. Также не во всех пунктах имеется устойчивое электроснабжение и связь, что является обязательным условием для бесперебойной работы автоматического оборудования».

По его оценке, для повышения качества исходных данных необходима модернизация, в том числе автоматизация и увеличение плотности пунктов гидрологических наблюдений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло из-за продолжительных сильных дождей. Реки Ия, Бирюса, Уда, Ока вышли из берегов и подтопили 103 населённых пункта, 10 тысяч жилых домов, в которых проживает 32 тысячи человек. Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера.