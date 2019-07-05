Додома, , 14:01 — REGNUM

Полиция области Додома задержала Мазенго Чати, подозреваемого в изнасиловании родной матери в состоянии невменяемости. Об этом, как передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv), сообщил начальник полиции, полковник Джиллеса Мурото на пресс-конференции, прошедшей 4 июля в городе Додома.

По его словам, преступление было совершено в деревне Манчали. По версии следствия, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, а также руководствуясь суевериями, 28-летний молодой человек якобы изнасиловал свою 56-летнюю мать.

В настоящее время Чати содержится в полиции. В отношении подозреваемого проводятся следственные действия.