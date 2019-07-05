Краснодар, , 13:14 — REGNUM

Три человека, в том числе маленькая девочка, погибли в ДТП в Тбилисском районе Краснодарского края 4 июля. По данному факту возбуждено уголовное дело. сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на автодороге Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes врезался в идущий впереди автомобиль ВАЗ-21 093, в результате чего он выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль.

В результате водитель ВАЗ и двое его пассажиров, в том числе маленькая девочка, погибли на месте, двое пассажиров Mercedes получили травмы и госпитализированы.

Следственным отделом ОМВД России по Тбилисскому району в отношении водителя автомобиля Mercedes возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». С водителя взята подписка о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июля в Лисках Воронежской области в автоаварии погибли три человека: водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб.