Днепропетровск, Украина, , 13:09 — REGNUM

В ряде населённых пунктов Днепропетровской области зафиксировали случаи заболевания людей лептоспирозом, сообщил 5 июля местный ресурс «Наше мисто».

Инфекцию переносят грызуны, возбудитель заболевания содержится в их моче, он отравляет траву и воду, после чего начинают болеть другие дикие и домашние животные.

Лептоспироз передаётся в основном через пищу и воду. Люди заражаются им во время сельскохозяйственных работ, при купании, рыбалке или употреблении загрязнённой пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области у двух человек госпитализировали с ботулизмом. Они заразились им при употреблении домашней колбасы.

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