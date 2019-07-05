Иркутск, , 12:54 — REGNUM

Синоптики предупредили о росте воды в реках терпящей бедствие от мощнейшего наводнения Иркутской области. Согласно данным, размещённым сегодня, 5 июля, на сайте регионального ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки отмечалось прохождение дождевого паводка на реке Иркут высотой 190 — 310 сантиметров, на реке Китой — на 25 — 70 сантиметров.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «6−7 июля на реках Иркут, Китой, Ока ожидается колебание уровня воды в пределах 5 — 20 сантиметров. На остальных реках области продолжится понижение уровней воды. При прохождении ливневых дождей в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50 — 100 сантиметров».

Завтра, 6 июля, в западных районах Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 15 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 26 июня Приангарье переживает мощнейшее наводнение. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадали более 30 тысяч человек. Не обошлось без жертв. На сегодня известно о 21 погибшем. В регионе действует режим ЧС.