Красноярск, , 12:41 — REGNUM

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника регионального Главного управления МВД, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба краевого Главного управления СКР.

Следствие установило, что в конце 2012 года он подписал акты приемки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания (ИВС) в Норильске на общую сумму более 200 млн рублей.

«Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила», — говорится в сообщении.

Вместе с тем изолятор в Норильске до сих пор не построен, а ущерб не возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.