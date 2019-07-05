Ижевск, , 11:47 — REGNUM

Пенсионерка в Сарапуле, пытаясь вернуть вложения в финансовую пирамиду, лишилась ещё 2,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, еще в конце 2018 года 72-летней женщине поступил звонок на мобильный телефон, звонил якобы сотрудник организации, которая возвращает пенсионерам деньги, вложенные в финансовую пирамиду несколько лет назад.

По его словам, в случае пополнения электронного счёта сумма компенсации будет увеличиваться. Женщина поверила и согласилась, а звонки с предложением пополнить счёт стали поступать регулярно.

Для внесения средств женщина взяла несколько кредитов, не только в банках, но и в микрофинансовых организациях, отнесла имущество в ломбард. В течение нескольких месяцев женщина перевела неизвестным более 2,6 млн рублей. После первого же её отказа в пополнении счёта с ней перестали выходить на связь. И только тогда пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине июня в Курганской области судили двоих налётчиков, которые украли у пенсионерки 3 млн рублей.

Двое мужчин следили за домом потерпевшей. Когда женщина выпускала кошку на прогулку, злоумышленники напали на неё, ударив по голове и связав, стали требовать деньги. Женщина отдала валюту и один миллион рублей — общий ущерб составил три миллиона рублей.

В течение нескольких дней подозреваемые были задержаны. Суд признал «гастролёров» виновными в совершении преступления по п. «б» ч. 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Каждому из них назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.