Салехард, , 11:41 — REGNUM

По Ямалу 4 июля 2019 года прошёл грозовой шторм. О потопах на улицах, сломанных деревьях и других последствиях катаклизма пишут жители Ноябрьска, посёлков Ханымей и Пурпе в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

В горадминистрации Пуровского района подтвердили информацию о разрушительной силе ненастья. В посёлках Ханымей и Пурпе ведутся восстановительные работы.

К примеру, в Ханымее полностью сорвана кровля многоквартирного дома по улице Мира, а также в частном жилом доме на Речной улице. Кроме того, частично повреждена кровля многоквартирного дома в Комсомольском квартале.

«Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о подготовке маневренного фонда для расселения пострадавших в случае необходимости, а также незамедлительном начале работ по восстановлению всех поврежденных объектов. По состоянию на 5 июля жильцы домов от расселения отказались, ведётся работа по монтажу временной кровли», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Пуровского района.

После сильной грозы на территории Ноябрьского лесничества зарегистрированы три лесных пожара: два возникли в 200 километрах от Ноябрьска, третий бушует в районе 33 километров от Ханымея.

По сообщению Управления МЧС России по ЯНАО на Ямале после грозового шторма зафиксировано десять лесных пожаров на площади 48,5 гектаров.