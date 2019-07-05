Салехард, 5 июля 2019, 11:41 — REGNUM
По Ямалу 4 июля 2019 года прошёл грозовой шторм. О потопах на улицах, сломанных деревьях и других последствиях катаклизма пишут жители Ноябрьска, посёлков Ханымей и Пурпе в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В горадминистрации Пуровского района подтвердили информацию о разрушительной силе ненастья. В посёлках Ханымей и Пурпе ведутся восстановительные работы.
К примеру, в Ханымее полностью сорвана кровля многоквартирного дома по улице Мира, а также в частном жилом доме на Речной улице. Кроме того, частично повреждена кровля многоквартирного дома в Комсомольском квартале.
После сильной грозы на территории Ноябрьского лесничества зарегистрированы три лесных пожара: два возникли в 200 километрах от Ноябрьска, третий бушует в районе 33 километров от Ханымея.
По сообщению Управления МЧС России по ЯНАО на Ямале после грозового шторма зафиксировано десять лесных пожаров на площади 48,5 гектаров.