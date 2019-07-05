Красноярск, , 11:35 — REGNUM

В Красноярске следователи проводят проверку по информации о троих детях, оставленных без присмотра родителей и живущих в антисанитарных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в Главном следственном управлении СКР по краю.

Трое детей жили в антисанитарных условиях в Красноярске Скриншот с видео ТВК, YouTube

По предварительным данным, дети проживали в частном доме на улице Калинина. Местные жители сообщили, что обращались в полицию, но «адекватных мер со стороны полицейских принято не было», и дети оставались без присмотра.

ГСУ СКР по Красноярскому краю «По данному факту начата проверка, в ходе которой предстоит дать уголовно-правовую оценку деятельности должностных лиц города Красноярска, которые не обеспечили контроль за неблагополучной семьёй. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Подробности сообщает телеканал ТВК.

Спящий на выброшенном диване ребёнок Скриншот с видео ТВК, YouTube

Оказалось, что одному ребёнку три года, ещё двоим — по пять лет. Они жили в полуразрушенном сарае без воды и света около месяца. По словам мужчины, с которым они жили, детей бросили родители.

Журналистам о детях рассказала жительница Красноярска. Она увидела их на улице с людьми, похожими на бомжей, употребляющими алкоголь прямо посреди бела дня. А малыши пытались лечь спать на выброшенном диване.

4 июля полицейские нашли детей в стайке возле дома на ул. Цимлянской:

«Их окружала грязь, едкий запах и куча больных домашних животных».

В таких условиях жили дети Скриншот с видео ТВК, YouTube

Хозяин участка рассказал, что отец привёл их к нему несколько недель назад, заявив, что матери они не нужны. В полицию красноярец обратиться даже не подумал:

«Откуда я знал, что он исчезнет? Он говорит мне — надо деньги получить, чтобы квартиру снять. Видимо, получил».

Мужчина утверждает, что следил за детьми, однако в это сложно поверить. В его доме нет воды, света, везде грязь, плесень, гниющая еда. Иногда в доме устраивались пьянки.

Грязь, антисанитария, гниющая еда Скриншот с видео ТВК, YouTube

«Здесь мужики пьяные плюхались, зэки какие-то. Прямо при детях. Ну и отец здесь сидел. Я психанула и полицию вызвала. Они только к вечеру подъехали, а они уже все куда-то поуходили», — рассказывает соседка Юлия. Она утверждает, что «вызывала полицию не раз, но вот реакции никакой не было».

Сейчас полицейские уже изъяли детей из дома. Это произошло после обращения в правоохранительные органы жительницы Красноярска, увидевшей детей лежащими на выброшенных старых диванах в компании пьяных взрослых. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре. В отношении матери и отца составлены протоколы по административному законодательству. Проводится проверка.

По данным полиции, семья не из Красноярска. Детей родителям не отдадут, пока не убедятся, что им ничего не угрожает. Возможно, у них есть бабушки и дедушки, которые и смогут их забрать.

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