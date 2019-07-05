Москва, , 11:25 — REGNUM

Сотрудники Федеральной службы Безопасности задержали гражданина РФ Александра Воробьева, который подозревается в государственной измене, сообщили 5 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Отмечается, что мужчина был задержан 4 июля в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 275 («Государственная измена») УК РФ.

«Задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Московский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строго режима за государственную измену.

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