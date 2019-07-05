* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 11:20 — REGNUM

Курдские повстанцы в Сирии спасли шестерых езидов из плена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 июля сообщает Rudaw.

Курды Иван Шилов

Среди спасенных были пять женщин и 13-летний ребенок. Вскоре они будут вывезены в иракский Синджар, где смогут воссоединиться со своими семьями.

Напомним, вторжение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию и Ирак в 2014 году привело к массовому убийству мирных граждан, а также захвату их в плен.

Езиды, компактно проживающие в иракском Синджаре, значительно пострадали от действий террористов — в плен было взято порядка 6 тыс. представителей данной религиозной группы.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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