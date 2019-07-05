Волгоград, , 10:50 — REGNUM

Бывший заместитель главы администрации Волгограда Андрей Доронин задержан в рамках проверки по фактам, полученным в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, по которому проходят четыре депутата гордумы. По информации «Блокнот Волгограда», вечером 4 июля в доме бывшего чиновника был проведен обыск, изъяты документы.

Андрей Доронин работал в администрации Волгограда в начале 2000-х, при мэре Евгении Ищенко. В 2005 году, незадолго до ареста самого Ищенко, он уволился с должности.

Официального подтверждения оперативных действий в отношении Доронина и его задержания со стороны правоохранительных органов пока нет. Представитель СУ СКР заявил корреспонденту ИА REGNUM, что региональное следственное управление «к задержанию Доронина отношения не имеет».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня по подозрению в мошенничестве был задержан бывший заместитель главы администрации Волгограда, бывший замглавы облздрава Сергей Бирюков.

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