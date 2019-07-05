Бишкек, , 10:29 — REGNUM

В Иссык-Кульской области Киргизии вооруженный мужчина напал на сотрудников лагеря, двое человек убиты, один находится в заложниках, сообщает 5 июля пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 4 июля в Ак-Суйском районе. Вооруженный сторож лагеря «Хан-Тенери» смертельно ранил в столовой заместителя начальника лагеря, после чего нанес огнестрельные ранения рабочему, который скончался по пути в больницу.

Затем злоумышленник взял в заложники сотрудницу лагеря и скрылся с места происшествия.

В настоящее время проводится спецоперация, направленная на задержание подозреваемого и освобождение заложницы. Возбуждено уголовное дело.