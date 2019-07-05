Тунис, 5 июля 2019, 09:44 — REGNUM
Представители группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за теракт, совершенный в столице Туниса ранее на этой неделе. Об этом 4 июля передает информационное агентство Reuters.
По информации журналистов, террорист-смертник совершил теракт в столице Туниса во вторник, 2 июля. В министерстве внутренних дел страны уточнили, что в результате взрыва никто среди мирных жителей и сотрудников полиции не пострадал.
Отмечается, что атака ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошла за несколько месяцев до выборов в Тунисе и на пике туристического сезона.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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