* ИГ — запрещённая в России организация

Тунис, , 09:44 — REGNUM

Представители группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за теракт, совершенный в столице Туниса ранее на этой неделе. Об этом 4 июля передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов, террорист-смертник совершил теракт в столице Туниса во вторник, 2 июля. В министерстве внутренних дел страны уточнили, что в результате взрыва никто среди мирных жителей и сотрудников полиции не пострадал.

Отмечается, что атака ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошла за несколько месяцев до выборов в Тунисе и на пике туристического сезона.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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