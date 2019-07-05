Париж, , 09:19 — REGNUM

Работа главной очистной станции в парижском регионе Ашер остановлена из-за пожара, который не привел к жертвам, но нанес значительный материальный и экологический ущерб, сообщает Le Figaro.

«В настоящее время нормальная очистка воды прервана», — заявил Тьерри Лоран, начальник штаба префектуры Ивелин, отметив, что один из этажей здания рухнул.

Известно, что здание, где сточные воды подвергаются химической обработке, было серьезно повреждено, уничтожив, в частности, все резервуары с хлоридом железа. Первые проведенные исследования также показывают резкое падение содержания кислорода в окружающей среде, что может привести к гибели рыб ниже по течению.

Напомним, станция очистки сточных вод Seine-Aval, созданная в 1940 году, является одной из крупнейших в Европе и перерабатывает 70% сточных вод в районе Парижа. В настоящее время потоки сточных вод для очистки перенаправлены на другие очистные сооружения в районе Парижа.