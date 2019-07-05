Ингольштадт, Германия, , 09:05 — REGNUM

Семейная драма разыгралась на юге Германии: мужчина в порыве гнева совершил наезд на свою 16-летнюю дочь при свидетелях, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на сообщение полиции.

Инцидент произошел вечером 3 июля в Ингольштадте (Бавария). 48-летний находившийся за рулем мужчина увидел свою дочь гуляющей с молодым человеком, который ему крайне не нравился. Отец направил машину на дочь. Девушка отлетела в сторону, получив переломы ног. Затем мужчина поволок ее за волосы и затащил в машину. Пострадавшая позвонила из дома в службу спасения и была госпитализирована.

Как отметил представитель полиции, ни у сидящей на пассажирском кресле матери, ни у молодого человека не было возможности предотвратить наезд: всё произошло мгновенно.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений и опасном вождении. Полиция уведомила о семейном инциденте службу социального обеспечения молодежи.