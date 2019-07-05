Киев, , 08:50 — REGNUM

В Киевской области на кукурузном поле нашли тело работницы гардероба Верховной рады Украины, сообщило 4 июля издание «Украинская правда».

«3 июля в Макаровском районе нашли женщину, которая предварительно считалась без вести пропавшей. На прошлой неделе она поехала на дачу и не вернулась… Её нашли знакомые, которые прочёсывали местность после исчезновения. В кукурузном поле», — рассказал представитель нацполиции Николай Жукович.

По данным издания, речь идёт о 65-летней Антонине Шпир, которую считали пропавшей без вести с 29 июня.

«Видимых признаков насильственных действий не было», — отметили в нацполиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сейчас причину смерти женщины устанавливают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одном из пляжей Одессы произошло убийство гражданина Марокко, который был студентом одного из одесских вузов.

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