Нассау, , 09:00 — REGNUM

Вертолет, на борту которого находились семь человек, разбился на Багамских островах. Выживших нет, сообщает USA Today.

Крушение произошло возле острова Гранд Кей, вертолет направлялся в Форт Лодердейл в американском штате Флорида. Связь с вертолетом пропала вскоре после взлета, позднее местные жители сообщили о замеченных в море обломках.

Все погибшие — граждане США, трое мужчин и четыре женщины. Власти пока не называют их имена, однако губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис сообщил о гибели в катастрофе бизнесмена Криса Клайна.

Возможные причины крушения вертолета пока не названы. Полиция Багамских стровов ведет расследование с участием представителей гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня небольшой пассажирский самолет разбился при взлете в американском штате Техас. Погибли не менее десяти человек.

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