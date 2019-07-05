Иркутск, , 08:38 — REGNUM

Более 1,9 тыс. жилых домов, где проживает 5721 человек, остаются подтопленными в городе Тулуне Иркутской области. В переживающем наводнение регионе 2213 человек обратились за медицинской помощью, из них 338 были госпитализированы, сообщает 5 июля пресс-центр областного главка МЧС.

Уточняется, что в больницы помещено 59 детей. В 13 пунктах временного размещения находятся 554 человека, включая 185 детей. Всего с подтопленных территорий эвакуированы 2048 человек.

В Тулуне продолжается откачка воды и расчистка улиц. Из города вывозят туши погибших животных.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди в конце июня привели к наводнению в ряде районов Иркутской области. По последним данным, погиб 21 человек.

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