Бишкек, , 08:31 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 5.0 зафиксировано на территории Киргизии в 208 км к юго-востоку от Алма-Аты. Об этом 5 июля сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы 5 июля в 8 часов 12 минут по времени Алма-Аты (5 часов 12 минут по Москве). Энергетический класс землетрясения — 11,1. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 25 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2019 года на границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 5 км в 618 км к юго-востоку от Алма-Аты.

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