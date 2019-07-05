Барнаул, 5 июля 2019, 08:22 — REGNUM
Намерение Министерства сельского хозяйства РФ заняться регулированием сбора дикорастущих грибов и ягод находится в «тренде» последнего времени, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM пояснение профильного министерства о необходимости данного нововведения в законодательстве, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, внести поправки в законодательство, позволяющее контролировать сбор грибов и ягод, предложил Минсельхоз РФ. Позднее в профильном министерстве уточнили, что лекарственные растения, грибы, плоды, орехи, ягоды, березовый сок и семена собирать граждане смогут свободно, а чиновники займутся разработкой госполитики и будут лишь регулировать деятельность по сбору.
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