Барнаул, , 08:22 — REGNUM

Намерение Министерства сельского хозяйства РФ заняться регулированием сбора дикорастущих грибов и ягод находится в «тренде» последнего времени, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM пояснение профильного министерства о необходимости данного нововведения в законодательстве, он пояснил:

«Государство последовательно наступает на сферы жизни, которые до сих пор оставались вне зоны его регулирования. Сбор дикоросов — один из таких видов деятельности. Но давайте признаем, что в условиях современной России фактически это не экономика, это социальная сфера. Из-за отсутствия работы в сельской местности сбор грибов и ягод для десятков тысяч российских семей стал единственным источником выживания. И посягнуть на него — значит, еще больше снизить и без того невысокий уровень жизни. Я сам бывал в селах Алтайского края, расположенных возле ленточных боров, где едва ли не половина жителей все лето занято сбором грибов. Поверьте, люди идут в лес не от хорошей жизни. То, что они зарабатывают за сезон, потом позволяет им жить весь год».

Как уже сообщало ИА REGNUM, внести поправки в законодательство, позволяющее контролировать сбор грибов и ягод, предложил Минсельхоз РФ. Позднее в профильном министерстве уточнили, что лекарственные растения, грибы, плоды, орехи, ягоды, березовый сок и семена собирать граждане смогут свободно, а чиновники займутся разработкой госполитики и будут лишь регулировать деятельность по сбору.

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