Ульяновск, , 08:06 — REGNUM

В Ульяновской области обвинительным приговором завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 35-летней женщины и её 40-летнего знакомого, которых обвиняли в организации убийства по найму. Первоначально коллегия присяжных оправдала фигурантов уголовного дела, Верховный суд России признал приговор незаконным и отменил, при повторном рассмотрении дела коллегия присяжных единогласно признала злоумышленников виновными, сообщает областное следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году 35-летняя женщина из-за личных неприязненных отношений решила убить своего 36-летнего мужа, попросив совершить преступление одного из работников хлебопекарного производства, принадлежавшего супругам.

«Она передала ему обрез ружья. «Услуги» киллера были оценены организатором в 500 тыс. рублей. 8 октября 2014 года исполнитель, находясь в подъезде одного из домов по улице Свирской в Димитровграде, выстрелил в потерпевшего, который от полученного огнестрельного ранения скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства по найму»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, ношение и передача огнестрельного оружия»), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму»).

25 мая 2018 года Ульяновским областным судом на основании вердикта присяжных злоумышленников оправдали. Верховный суд России данный приговор признал незаконным и отменил.

«По результатам повторного рассмотрения коллегия присяжных заседателей единогласно признала указанных лиц виновными. Организатору преступления назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы 1 год и 6 месяцев, исполнителю — в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорят в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Чувашии коллегия присяжных оправдала депутата городского собрания Чебоксар, которому следствие инкриминировало организацию заказного убийства бывшего бизнес-партнёра. Предполагаемый сообщник был задержан в декабре 2017 года в северо-западном районе Чебоксар: по данным следствия, он успел выстрелить в жертву один раз, но промахнулся из-за вмешательства оперативников. Присяжные посчитали, что «не было события», то есть организации и заказного убийства, «хотя самого исполнителя признали виновным в покушении на убийство по найму», говорят правоохранители. Ранее в прокуратуре Чувашии отмечали, что обвиняемые вину не признали, подчёркивая, что приговор обжалуют в Верховном суде Чувашии.

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