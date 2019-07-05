Тюмень, , 08:36 — REGNUM

Причиной тюменского конфликта со стрельбой в торговом центре «Кристалл» стали семейные распри. Союз армян Тюменской области обратился с официальным заявлением к жителям Тюмени по поводу участия в инциденте представителей армянской диаспоры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация, произошедшая 3 июля в ТРЦ «Кристалл», стала беспрецедентным проявлением беспредела. Мы выступаем категорически против подобного рода решения вопросов, образовавшихся между людьми. И считаем, что непозволительно, чтобы семейные распри перерастали в общественно-опасные инциденты», — заявил глава армянской диаспоры Тюменской области Абрам Овеян.

Напомним, 3 июля 2019 года группа неизвестных, повздорив у обувного отдела ТРЦ «Кристалл» в Тюмени, устроила стрельбу. Были эвакуированы посетители торгового центра. За скрывшимися с места стрельбы участниками конфликта устремилась полиция. Был объявлен план «Перехват». Подозреваемый в стрельбе задержан. Кроме того, полицейскими изъяты принадлежащие одному из участников инцидента травматический пистолет и охотничий карабин. В отношении него составлены два протокола по ч. 6 ст.20.8 КоАП («Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения»).

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