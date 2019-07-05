Куала-Лумпур, 5 июля 2019, 08:55 — REGNUM
Малайзийская антикоррупционная комиссия в пятницу, 5 июля, задержала по обвинению в хищениях и отмывании финансовых средств Ризу Азиза, одного из продюсеров фильма «Волк с Уолл-стрит». Об этом передает агентство Reuters.
По информации комиссии, задержание мужчины было проведено в рамках расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Позже продюсер, которому предъявлены обвинения по пяти пунктам, был отпущен под залог. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Отмечается, Р. Азиза не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.