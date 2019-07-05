Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM

На Камчатке сегодня траурный и скорбный день. Трое моряков-подводников, погибших в Баренцевом море во время трагедии с глубоководным аппаратом «Лошарик» — камчатцы, выпускники школ города подводников Вилючинска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Особенно остро это страшное известие восприняли жители Вилючинска. Ведь наш город — это пункт базирования Тихоокеанского флота России, и здесь расположена крупная база атомных военных лодок. Среди погибших моряков — три наших земляка. Это капитан второго ранга Александр Авдонин, капитан третьего ранга Владимир Сухиничев, капитан-лейтенант Михаил Дубков», — рассказали в администрации Вилючинска.

Александр Авдонин и Михаил Дубков окончили Вилючинскую среднюю школу № 3 в 1991 и в 2006 году, а Владимир Сухиничев — выпускник 2002 года школы №9.

В администрации города также сообщили, что Александр Авдонин награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалью Ушакова, Владимир Сухиничев — медалью «За отвагу», Михаил Дубков — ведомственными медалями Минобороны РФ.

Сегодня в районе Вилючинска Рыбачий проходит церемония прощания с моряками.

Соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель 14 моряков — подводников произошла на борту атомной глубоководной станции АС-31 (Лошарик), находившейся на полигоне боевой подготовки в Баренцевом море. Причиной гибели стало развитие объёмного пожара на борту станции.