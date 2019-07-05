Луганск, , 07:30 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования обстреляли районы восьми населённых пунктов на территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР 5 июля, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Прикрытие. Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Под огнём ВСУ оказались населённые пункты Желобок, Золотое-5, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Логвиново, Первомайск и Пришиб.

По Калиновке, Калиново-Борщеватому и Логвиново украинские силовики выпустили 19 мин калибра 120 мм. По Желобку, Калиново-Борщеватому и Золотому-5 ВСУ выпустили 20 мин калибра 82 мм.

Также украинские формирования применили вооружение БТР, гранатомёты СПГ, подствольные гранаты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР с применением миномётов калибра 82 мм.

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