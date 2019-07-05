Казань, , 07:37 — REGNUM

Подозреваемая в хищении более чем 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате задержана в Казани. Суд избрал для нее меру пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба МВД России.

Камера СИЗО (cc) Richard Bistrong

О пропаже из банка крупной суммы денег в конце мая сообщил представитель финансовой организации. Подозрение пало на кассира 1983 года рождения, однако найти женщину по месту жительства правоохранителям не удалось — она скрылась вместе с мужем и детьми.

Задержали подозреваемую в Казани, на съемной квартире. Мера пресечения в виде ареста была избрана для неё заочно. Полиция выясняет, где находятся похищенные деньги. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летняя подозреваемая работала старшим кассиром в банке, где пропали денежные средства.

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