Иркутск, 5 июля 2019, 07:21 — REGNUM
Потоки гуманитарной помощи, поступающие в адрес жителей пострадавшей от наводнения Иркутской области, возможно будут контролировать сотрудники правопорядка. Судя по официальной информации, опубликованной на сайте иркутского правительства, с таким предложением выступил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области Руслан Болотов, отвечая на вопрос журналиста о жалобах на то, что гуманитарная помощь не всегда попадает действительно нуждающимся людям (сообщается даже о фактах ее перепродажи).
Иркутский чиновник также пообещал провести ревизию потоков гуманитарной помощи, поступающей в муниципалитеты.
Напомним, ранее о том, что продовольствие и предметы первой необходимости стараются получить не только пострадавшие от наводнения, в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщила одна из жительниц наиболее пострадавшего от паводка города Тулуна.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с 25 июня 2019 года на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов в результате дождевого паводка произошло подтопление в 103 населенных пунктах 10 150 жилых домов, в которых проживают 32 951 человек, в том числе 7877 детей. За медицинской помощью обратилось 2213 человек. На сегодняшний день, 5 июля, известно о 21 погибшем.