Южно-Сахалинск, , 07:18 — REGNUM

В суд на Сахалине поступило уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Михаила Кузьменко и министра имущественных и земельных отношений Елены Гах, а также замминистра сельского хозяйства Тамары Муленковой. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий при реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В вину министрам и замминистра вменяют то, что в 2017 году они выделили займ компании «Грин Агро Сахалин» из средств совхоза «Южно-Сахалинский», в размере более 1 млрд рублей под 0,5%. Это значительно ниже коммерческих ставок. Правоохранители сочли это превышением должностных полномочий.

За чиновников тогда вступилось руководство Сахалинской области, лично губернатор (в то время) Олег Кожемяко, который заявил, что средства выделялись на реализацию важнейшего для региона инвестпроект, займ возвращен, нарушения закона нет.

И Кузьменко, и Гах продолжают работать в правительстве, но в ранге замминистров, Тамара Муленкова работает первым заместителем министра.

Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемых по данному делу сначала, в марте 2017 года, арестовали, потом, в сентябре 2017 года отпустили под подписку о невыезде и они вышли на работу.

В 2016 — 2018 годах правоохранители столько раз возбуждали дела по статье «за превышение должностных полномочий», что это послужило поводом для общественного возмущения, а силовиков начали обвинять в предвзятости. Ярким примером служит дело директора южно-сахалинского хлебокомбината Владимира Боева, который сделал ремонт кровли из собственных материалов, на комбинате, в котором когда-то «участвовало» правительство области. Уголовное дело в отношении Боева возбуждали и прекращали семь раз, окончательно прекратив лишь после того, как в ситуацию вмешались федеральные организации — «Опора России» и другие, обратившиеся напрямую к руководству СК РФ и МВД РФ.