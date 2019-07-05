Иркутск, , 07:00 — REGNUM

В пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области сегодня, 5 июля, работает заместитель председатель правительства РФ Виталий Мутко. Как сообщает официальный сайт региона, столичному чиновнику предстоит дать оценку ущербу жилым домам и социальным объектам и объектам инфраструктуры. Последствия создавшейся ситуации и меры по её устранению будут обсуждаться на заседании правительственной комиссии, которое Виталий Мутко проведёт в Тулуне по поручению президента России Владимира Путина.

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко совершают облёт пострадавших от наводнения территорий Правительство Иркутской области

«В Чунском районе Виталий Мутко и губернатор Приангарья Сергей Левченко осмотрят один из пострадавших жилых домов. Побывают в школе номер два, где поврежден пищеблок. В этом учебном заведении рекомендовано провести капитальный ремонт. Все корпуса детсада номер девять были затоплены на уровне одного метра. По предварительной оценке, здания дошкольного учреждения ремонтировать нецелесообразно, рекомендуется построить новый детсад», — пояснили в областном правительстве. Также известно, что в деревне Казачья Бадарановка Нижнеудинского района необходимо восстановление паромной переправы на автодороге Нижнеудинск — Боровинок — Чуна. Там прервано автомобильное сообщение, поскольку паром затонул, а причальные сооружения разрушены паводком. В Нижнеудинске вице-премьер и губернатор побывают на водозаборе, который был полностью затоплен. В планах оценка ущерба в требующих капитального ремонта детском саде номер три и центральной районной больнице. Визит в наиболее пострадавший от наводнения город Тулун начнётся с посещения пункта временного пребывания пострадавших, организованного в школе. Также необходимо будет оценить целесообразность сноса физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия» и возможность восстановления утраченного оборудования стоимостью 30 млн рублей в бассейне «Дельфин».

"Не останутся без внимания требующий ремонта памятник архитектуры, в котором расположено учреждение дополнительного образования «Кристалл», и детсад «Аленушка», где потоп залил половину первого этажа, подмыл фундамент и полностью уничтожил малые архитектурные формы», — отметили в пресс-службе иркутского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после затяжных дождей. Реки вышли из берегов и затопили значительные территории. Вода зашла в 10 150 жилых домов, в которых проживают 32 951 человек, в том числе 7877 детей. Не обошлось без жертв. Известно о 21 погибшем.