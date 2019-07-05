Иркутск, , 06:30 — REGNUM

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета. Как сообщает сегодня, 5 июля, официальный сайт региона, речь идёт о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства.

Также, согласно указу губернатора Сергея Левченко, выплаты предусмотрены тем, кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и содержанием домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на попавших в зону паводка территориях.

Размер компенсаций по факту гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы составит 4500 рублей на одну сотку, но не более 45 тысяч рублей. Также пострадавшим может быть выплачено 50 000 рублей за одну корову, 25 000 рублей — за утрату молодняка крупного рогатого скота (но не более 50 000 рублей). За утрату свиней, овец, коз — полагается 5000 рублей (но не более 25 000 рублей). По 200 рублей составят выплаты за кроликов и птиц (но не более 2000 рублей).

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко «Эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Поручаю правительству до 1 августа разработать порядок предоставления выплат».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, накрывшего Иркутскую область в конце июня 2019 года, пострадали более 90 населённых пунктов, в которых проживают более 30 тысяч человек. За медицинской помощью обратились более двух тысяч человек. Не обошлось без человеческих жертв. На данный момент известно о 21 погибшем.

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