Иркутск, , 06:20 — REGNUM

В городе Тулуне, наиболее пострадавшем от мощнейшего наводнения в Иркутской области, подтопленными на сегодняшний день, 5 июля, остаются 1907 жилых домов (и столько же приусадебных участков), в которых проживают 5721 человек, информирует областное ГУ МЧС по РФ.

Затопленный Лесогорск, в нескольких километрах от Чуны Цитата из видео

Для того, чтобы вода быстрее уходила с затопленных улиц, расположенных в пониженных рельефах местности, было прокопано три траншеи.

«Оказана адресная помощь по откачке воды мотопомпами в многоквартирных и частных домах, с подворий — откачано 13 000 м3. Проведена отчистка улиц — вывезено 310 м3 разрушенных строительных конструкций и мусора. Бригады продолжают проводить очистку затора под мостом. Производят уборку помещений водозабора от грязи и откачивают из них воду. Во взаимодействии с ветеринарной службой производится сбор и утилизация погибших животных», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, случившегося в Иркутской области из-за проливных дождей, реки вышли из берегов и затопили 103 населённых пункта на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов. Вода зашла в 10 150 жилых домов, в которых проживают 32 951 человек, в том числе 7877 детей.

Также было подтоплено 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады), 10 219 приусадебных участков. В зоне подтопления также оказались 48 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, было повреждено 22 моста. За медицинской помощью обратились 2213 человек: 1767 из них была оказана амбулаторная помощь, госпитализировали 338 человек, в том числе 59 детей. С подтопленных территорий эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей.