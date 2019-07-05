Иркутск, , 06:06 — REGNUM

В Шелеховском районе Иркутской области из-за постигшего регион наводнения введён режим «повышенная готовность». Как сообщает областное ГУ МЧС РФ, повышение уровня воды наблюдается верховьях реки Иркут.

МЧС РФ «В качестве превентивных мер эвакуировано семь детских оздоровительных лагерей: «Солнышко», «Солнечный», «Дача-1», «Ромашка», «Черемушки», «Интеллектуал», «Крылатый». Воспитанники детских домов, отдыхающие в них, отправлены автобусами в места проживания, остальных детей забрали родители. Проведено оповещение жителей, проживающих вблизи водного объекта, о прогнозируемом повышении уровня воды и возможной эвакуации. В готовность приведены необходимая техника и пункты временного размещения».

В Иркутске также введен режим повышенной готовности. В возможную зону подтопления попадают часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта. Сейчас идет активное оповещение населения, в том числе через социальные сети. Объявлена полная готовность аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» со сбором всего личного состава, увеличено количество диспетчеров Единой диспетчерской службы Иркутска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 90 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 30 тысяч человек.

Ранее Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известило, что 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклуши до отметок 430−480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров.

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