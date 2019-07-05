Иркутск, 5 июля 2019, 06:06 — REGNUM
В Шелеховском районе Иркутской области из-за постигшего регион наводнения введён режим «повышенная готовность». Как сообщает областное ГУ МЧС РФ, повышение уровня воды наблюдается верховьях реки Иркут.
В Иркутске также введен режим повышенной готовности. В возможную зону подтопления попадают часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта. Сейчас идет активное оповещение населения, в том числе через социальные сети. Объявлена полная готовность аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» со сбором всего личного состава, увеличено количество диспетчеров Единой диспетчерской службы Иркутска.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 90 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 30 тысяч человек.
Ранее Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известило, что 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклуши до отметок 430−480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров.
Читайте также: Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов