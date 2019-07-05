Иркутск, 5 июля 2019, 06:06 — REGNUM

В Шелеховском районе Иркутской области из-за постигшего регион наводнения введён режим «повышенная готовность». Как сообщает областное ГУ МЧС РФ, повышение уровня воды наблюдается верховьях реки Иркут.

«В качестве превентивных мер эвакуировано семь детских оздоровительных лагерей: «Солнышко», «Солнечный», «Дача-1», «Ромашка», «Черемушки», «Интеллектуал», «Крылатый». Воспитанники детских домов, отдыхающие в них, отправлены автобусами в места проживания, остальных детей забрали родители. Проведено оповещение жителей, проживающих вблизи водного объекта, о прогнозируемом повышении уровня воды и возможной эвакуации. В готовность приведены необходимая техника и пункты временного размещения».
МЧС РФ

В Иркутске также введен режим повышенной готовности. В возможную зону подтопления попадают часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта. Сейчас идет активное оповещение населения, в том числе через социальные сети. Объявлена полная готовность аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» со сбором всего личного состава, увеличено количество диспетчеров Единой диспетчерской службы Иркутска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось из-за проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 90 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 30 тысяч человек.

Ранее Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известило, что 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклуши до отметок 430−480 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров.

Читайте также: Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов