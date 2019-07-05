Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла над уровнем моря. О пепловом выбросе сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вулкан Ключевской (cc) Игорь Шпиленок

Читайте также: Сразу на двух камчатских вулканах зафиксированы пепловые выбросы

По данным Геофизической службы Камчатского филиала РАН, пепловый выброс распространился к юго-востоку от Ключевского.

Вулкан Ключевской — самый мощный и один из самых «беспокойных» вулканов Камчатки. Он входит в Ключевскую группу вулканов в северной части центральной Камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка.

В 30 км от вулкана расположен населённый пункт Ключи. Высота Ключевского — 4750 метров, он считается самым высоким действующим вулканом Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года сразу на двух действующих вулканах Камчатки — Ключевском и Шивелуче — учёные зафиксировали пепловые выбросы. Высота пеплового столба на Ключевском тогда составила 5000 метров, шлейф протянулся на 68 км к северо-западу от вулкана. Шлейф от Шивелуча протянулся на 15 км к северо-западу.