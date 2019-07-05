Казань, , 04:05 — REGNUM

Ново-Савиновский районный суд Казани огласил обвинительный приговор водителю, который в феврале 2019 года сбил сотрудника ГИБДД, остановившего его для проверки документов. После того, как сотрудник правоохранительных органов подошёл к автомобилю, находившийся за рулём нажал газ и «протащил полицейского по дороге», причинив травмы. За применение насилия в отношении представителя власти казанцу грозит 5,6 года колонии строгого режима, если приговор не будет обжалован. Пока он не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Напомним, случай, лёгший в основу уголовного дела, произошёл 13 февраля 2019 года на проспекте Ибрагимова в Казани. Сотрудник ГИБДД дал сигнал водителю, чтобы тот остановился. Автомобиль остановился, а когда инспектор подошёл к окну, водитель нажал на педаль газа, протащив «полицейского по дороге». В результате тот получил травму колена, а нарушитель покинул место происшествия. Далеко от погони водитель не ушёл — он не справился с управлением и въехал во внедорожник. На месте ДТП он и был задержан правоохранительными органами.

В отношении «гонщика» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

37-летний водитель осуждён к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в марте 2019 года в Москве погиб сотрудник полиции. Автомобиль Lexus влетел в служебный автомобиль, где находился сотрудник ДПС, оформлявший ДТП. Инспектор погиб на месте.

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