Находка, Приморский край, , 03:55 — REGNUM

Департамент здравоохранения Приморья проводит проверку по факту отказа в госпитализации ребёнка в больнице города Находка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам родителей полуторогодовалого ребёнка, в плановой госпитализации было отказано по медицинским показаниям, однако заведующий отделением заявил им об отсутствии свободных коек. В настоящее время обстоятельства отказа в госпитализации изучаются специалистами краевого департамента здравоохранения. Также об этом происшествии уведомлена городская прокуратура.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале года в Москве разгорелся скандал в связи с участившимися случаями отказов в госпитализации со стороны бригад скорой помощи, выезжавших на неотложные вызовы. Жители Москвы, кому приходилось вызывать на дом скорую, обращают внимание, что разговор с врачами за последние годы изменился. Даже в очевидных случаях госпитализацию врачи не предлагают, а спрашивают пациента, поедет ли тот в больницу.