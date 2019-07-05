Риджкрест , 5 июля 2019, 02:21 — REGNUM
Пять пожаров вспыхнули на территории города Риджкреста (штат Калифорния, США) из-за мощного землетрясения, передаёт CNN.
По словам мэра города Пегги Бриден, пожары вспыхнули из-за прорывов газопровода. В районе землетрясения на северо-западе округа Сан-Бернандино повреждён водопровод, несколько зданий дали трещину, наблюдается обрыв ЛЭП.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло вечером 4 июля в 18 км от Риджкреста. Сотрудники геологической службы США (USGS) полагают, что это не последнее землетрясение в Сан-Бернандино.
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