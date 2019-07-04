Ростов-на-Дону, , 23:19 — REGNUM

Морозовский районный суд Ростовской области рассмотрит материалы уголовного дела в отношении бывшего главы Милютинского района. Алексей К. обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России,передаёт ИА REGNUM.

Следователи полагают, что осенью 2015 года под руководством главы муниципалитета у предприятия «Крестьянин» был незаконно изъят и передан в аренду аффилированным лицам земельный участок.

Кроме того, на протяжении полутора лет — с октября 2014 года по апрель 2016 года — Алексей К. за переоформление права аренды на занимаемые кооперативом «Авангард» земли получил от председателя взятку в виде семян ячменя и сафлора на сумму около 500 тыс. рублей.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 и ч. 5 ст. 290 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки в крупном размере».