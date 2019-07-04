Пролетарский район, , 22:24 — REGNUM

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в станице Будённовской. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР, искусственный водоём, в котором утонули мальчики, был вырыт незаконно пока ещё неустановленным лицом.

Владимир Маковский. Рыбачки. 1886

В основу уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» легли материалы доследственной проверки. Трагедия произошла вечером 1 июля в станице Будённовской Пролетарского района. Мальчики пяти и семи лет вопреки запретам родителей отправились к водоёму. Позже были обнаружены их тела с признаками утопления.

Тела утонувших детей в ходе поисков обнаружили отец и местные жители.

Следователи продолжают восстанавливать картину произошедшего. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, а также установлено лицо, «выкопавшее искусственный водоем и не обеспечившее его безопасность».

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