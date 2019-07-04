Минск, , 21:13 — REGNUM

В рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске в День независимости Белоруссии задержан гражданин Российской Федерации, который является представителем российского поставщика фейерверков. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает следственный комитет Белоруссии.

Напомним, что во время празднования Дня независимости Белоруссии в Минске был салют, однако несколько фейерверков разорвались прямо у земли. В результате взрыва погибла одна женщина и восемь человек получили ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что в процессе зарядки салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы такого изделия.

Уточняется, что двое граждан России прибыли в Белоруссию специально, чтобы оказать техническую и иную помощь при подготовке к праздничному салюту. Салютные установки для празднования Дня независимости Белоруссии были закуплены в Сергиевом Посаде у фирмы ОАО «Пиро-Росс».