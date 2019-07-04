Москва, , 20:52 — REGNUM

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников. Об этом 4 июля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее в ряде источников появилась информация о том, что инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе «Домодедово». В пресс-службе опровергли эти сообщения, уточнив, что ЧП случилось на месте для стоянки самолётов.

Сообщается, что пострадавшему сотруднику аэропорта была оказана медицинская помощь, а затем он был госпитализирован в медучреждение. Для расследования причин произошедшего в «Домодедово» создана специальная комиссия.