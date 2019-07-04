Вашингтон, , 20:50 — REGNUM

В южной части американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение News.tj

Землетрясение было зафиксировано в 17:33 по времени UTC (20:33 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,7 километра.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. К северо-востоку от Риджкреста нет крупных населенных пунктов.