Белорецк, Башкирия, , 20:49 — REGNUM

В Белорецке частично обрушился самый длинный, по различным данным, в России деревянный мост через городской пруд. Фотографии обрушения очевидцы публикуют в социальных сетях.

С 1973 по 1983 годы в России снимался культовый сериал по роману Анатолия Иванова «Вечный зов». Съёмки проходили на территории тогда ещё Башкирской АССР, и в том числе в Белорецке. Мост попал в кинокартину и стал известен на всю страну.

Факт обрушения подтвердили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС и отметили, что мост не эксплуатировался с 2013 года. В результате инцидента никто не пострадал.

Протяженность моста составляет 550 метров, до строительства Типографского моста во Владимирской области в 2016 году, длина которого составляет 555 метров, белорецкий мост был самым длинным. Он был построен в 30-х годах прошлого века и находился на балансе БМК (Белорецкого металлургического комбината).

В последние годы мост был в аварийной состоянии, а после закрытия проходной БМК сооружение исчерпало свой потенциал, сообщает «Башинформ». По данным издания, администрация Белорецкого района приняла решение о демонтаже конструкции.

«Мы уже обратились в Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям с просьбой оказать содействие в квалифицированном обследовании конструкций деревянного моста, чтобы в дальнейшем произвести их демонтаж силами специализированных организаций», — сообщил замглавы администрации муниципалитета Вячеслав Калугин.

Кроме того, в 2014 году на публичных слушаниях было принято решение об отказе от реконструкции моста, поскольку на это требовалось 30 млн рублей.

«С этим проектом специалисты подавали заявки на участие в федеральных программах, направленных на создание комфортной городской среды. Но в дальнейшем участии им было отказано в связи с тем, что мост является инфраструктурным объектом и привлечение федеральных средств по таким программам невозможно», — заключил Калугин.

В дальнейшем мост был ограждён, а перемещения по нему запрещены.