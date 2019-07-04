Магнитогорск, Челябинская область, , 18:47 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске 63-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам сотни тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МВД.

Началось всё с тог, что по телевизору она увидела передачу об «экстрасенсах». Позвонила по указанному номеру и там с неё запросили за «услуги» более 115 тыс. рублей. Она перевела им эти деньги. Но проблемы, с которыми к ним обратилась дама, решены так и не были.

Через некоторое время на её номер позвонили неизвестные и сообщили, что если помощь экстрасенсов не помогла, то ей положена компенсация. А после этого предложили оплатить так называемую страховку и открыть в банке карточку, на которой должно быть не менее 500 тыс. рублей. Женщина набрала кредитов и перевела мошенникам в общей сложности 525 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела ведут сотрудники полиции. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего и проводят другие необходимые в таких случаях оперативно-розыскные мероприятия.