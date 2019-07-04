Сеул, 4 июля 2019, 18:04 — REGNUM
В южной части Сеула рухнуло пятиэтажное здание с подземным этажом, сообщает 4 июля газета Korea Herald.
По информации издания, в результате погиб один человек и ещё трое получили травмы.
Уточняется, что обломки здания обрушились на три автомобиля, внутри которых находилось четверо мужчин и женщин.
Погибла 29-летняя женщина, скончавшаяся через несколько минут после того, как её извлекли из полураздавленного автомобиля. Трое пострадавших доставлены в больницы.
Местные пожарные утверждают, что рухнувшее здание находилось в процессе сноса. В момент обрушения четверо строителей находились в подвале и были благополучно эвакуированы.
Не исключено, что под обломками могут быть другие жертвы или пострадавшие.
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