Сеул, , 18:04 — REGNUM

В южной части Сеула рухнуло пятиэтажное здание с подземным этажом, сообщает 4 июля газета Korea Herald.

По информации издания, в результате погиб один человек и ещё трое получили травмы.

Уточняется, что обломки здания обрушились на три автомобиля, внутри которых находилось четверо мужчин и женщин.

Погибла 29-летняя женщина, скончавшаяся через несколько минут после того, как её извлекли из полураздавленного автомобиля. Трое пострадавших доставлены в больницы.

Местные пожарные утверждают, что рухнувшее здание находилось в процессе сноса. В момент обрушения четверо строителей находились в подвале и были благополучно эвакуированы.

Не исключено, что под обломками могут быть другие жертвы или пострадавшие.

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